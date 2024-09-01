В Тюмени стартовало голосование по созданию сквера в честь героев СВО

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Голосование по созданию в Тюмени сквера, посвящённого героям специальной военной операции, стартовало на портале "Я решаю!". Ранее сформировать новое общественное пространство на месте снесенного дома по ул. Герцена, 50 предложил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава Тюмени Максим Афанасьев призвал жителей областного центра принять участие в обсуждении места для создания сквера и идей – чем должна быть наполнена эта территория. Обсуждение продлится до 22 сентября.

"Помимо портала на различных городских мероприятиях будут работать волонтеры, предлагая тюменцам заполнить соответствующие анкеты. Пожалуйста, найдите время, чтобы выразить своё мнение. Наш долг – сохранить память о героизме людей, которые защищают Россию, жертвуют свои жизни ради мира и свободы", - написал Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.