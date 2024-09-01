Тюменским журналистам предлагают поучаствовать в конкурсе "СМИротворец-2024"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Журналистам средств массовой информации Тюменской области предлагают поучаствовать в конкурсе "СМИротворец-2024". Работы, которые освещают вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений можно заявить в шести номинациях.

Это - "Телевидение", "Печать", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ". В номинации "Семейные традиции народов России" принимаются материалы, созданные в рамках Года семьи, а для "ЭТНОзвука" - звуковые файлы, которые размещены на различных платформах.

Окончание приема работ 1 октября 2024 г. Каждое СМИ не может заявить более трех материалов. Информации на языках народов России рассматриваются только при наличии полного перевода или дубляжа на русский язык.

Форма для подачи заявок здесь. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте.

Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре в Москве.

ХVI Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" совместно с Гильдией межэтнической журналистики.

Возрастное ограничение 18+.