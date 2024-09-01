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Полярное сияние могут увидеть тюменцы в ночь на 13 сентября

Общество, 19:45 12 сентября 2024

Магнитная буря уровня G2 (средняя) действует на Земле. При сохранении текущих параметров геомагнитной активности и ясной погоды возможно появление полярного сияния в Тюмени и области, сообщает сообщество обсерватории "Старая башня" во Вконтакте.

Для наблюдения нужно искать темное место с открытым северным горизонтом.

Цвет сияния зависит от высоты, с которой идет излучение. Так, в Бурятии, где уже стемнело, наблюдается красное сияние.

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# северное сияние

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