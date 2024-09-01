Отопительный сезон для жителей Уватского района начнется 16 сентября

Отопительный сезон стартует в Уватском районе 16 сентября, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров в своих соцсетях.

Он отметил, что ресурсоснабжающие организации готовы работе в зимний период. Пусконаладочные процессы пройдут поэтапно – в течение 5 дней тепло поступит к потребителям.

Ранее на всех объектах теплоснабжения была проведена диагностика, ревизия оборудования, промывка, чистка и опрессовка котлов.