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Отопительный сезон для жителей Уватского района начнется 16 сентября

Общество, 18:45 13 сентября 2024

Отопительный сезон стартует в Уватском районе 16 сентября, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров в своих соцсетях.

Он отметил, что ресурсоснабжающие организации готовы работе в зимний период. Пусконаладочные процессы пройдут поэтапно – в течение 5 дней тепло поступит к потребителям.

Ранее на всех объектах теплоснабжения была проведена диагностика, ревизия оборудования, промывка, чистка и опрессовка котлов.

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# отопительный сезон , Уватский район

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