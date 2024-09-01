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Тюменцы узнают на лекции о том, как знание истории права поможет в выстраивании коммуникаций

Общество, 08:56 18 сентября 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Лекция о том, как знание истории права поможет в выстраивании научных связей и коммуникаций в современности, пройдет в библиотеке ТюмГУ 27 сентября. Перед тюменцами выступит профессор кафедры истории Сергей Кондратьев, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Лектор также является руководителем проекта РНФ "Инквизиционные процедуры Высокой комиссии и право не свидетельствовать против себя в публичных дебатах в Англии конца XVI – начала XVII веков". Он расскажет слушателям о своих исследованиях в области истории английского общего права, английского правового образования. Кроме этого, эксперт поделится информацией о привлечении ресурсов для реализации проектов.

Присоединиться к лекции можно, заполнив форму регистрации. Начало - в 17 часов 30 минут.

Отметим, лекцию проведут в рамках 10-летия Российского научного фонда. На открытых площадках его грантополучатели, которые добились успехов в науке, делятся ценными знаниями и рассказывают студентам и молодым ученым о своем пути в науке, о том, как создать свою научную школу, своими исследованиями изменить облик научного направления или стать руководителем сильной молодежной лаборатории.

Возрастное ограничение: 16+.

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# лекция , ТюмГУ

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