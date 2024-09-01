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Незадекларированные электроприборы передали тюменским сотрудникам МЧС

Общество, 17:23 18 сентября 2024

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Металлические чайники и турецкую электрическую печь передали пожарно-спасательным отрядам МЧС России по Тюменской области таможенники. Коммерческую партию чайников выявили в аэропорту Сургута у пассажира, прилетевшего из Таджикистана. При таможенном досмотре у мужчины обнаружили 16 металлических чайников, которые он привез для своего кафе. О том, что данные товары подлежат декларированию, он не знал, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Ситуация с электрической печью произошла в аэропорту Рощино. Мужчина, прилетевший из Баку, вез ее в сопровождаемом багаже. Экспертиза подтвердила, что оборудование предназначено для приготовления фастфуда. Гражданин планировал работать поваром, а установку турецкого производства привез по просьбе родственника, директора одного из тюменских заведений общепита.

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

В обоих случаях товары не относились к категории для личного пользования. Владельцы планировали использовать их в коммерческих целях. Пассажирам требовалось пройти в "красный" коридор, задекларировать продукцию и уплатить положенные таможенные платежи. В итоге таможенники возбудили дела об административных правонарушениях. Затем таможня передала материалы в суд, который обратил имущество в собственность государства путем конфискации.

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

"Теперь чайниками и плитой будут пользоваться пожарно-спасательные подразделения региона. Мы рады оказать поддержку ребятам, которые каждый день, рискуя жизнью, исполняют свой долг", - сказала начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Тюменской таможни Елена Костян.

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