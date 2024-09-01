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В селе Заречка Казанского района открылся новый модульный ФАП

Общество, 17:34 18 сентября 2024

В селе Заречка Казанского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В ФАПе есть процедурный кабинет, совмещённый с прививочным, кабинет раннего выявления заболеваний, кабинет приёма пациентов, аптека. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями, сообщает информационный центр регионального правительства.

В торжественном открытии нового учреждения здравоохранения приняла участие глава Казанского района Татьяна Богданова, а также жители села.

"Мы понимаем, насколько важно иметь доступ к качественной медицине в каждом уголке нашего района. Новый ФАП – это не просто здание, это символ заботы о здоровье людей, который будет служить нашим жителям долгие годы", - отметил главный врач Областной больницы № 14 (с.Казанское) Дмитрий Суворов.

Фельдшер Надежда Коленко 44 года работает в этом селе, о новом ФАПе говорит, что созданы все условия как для пациентов, так и для медработников. "Это как небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Здесь всё новое, современное: мебель, оборудование, отдельные кабинеты. Ко мне обращаются не только местные жители, но и люди из соседних деревень: Дубынки, Ново-Александровки, Грачей, Кугаево. Никому не отказываю в помощи. Сейчас я бы уже могла уйти на пенсию, но хочу ещё поработать в новом ФАПе".

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# здравоохранение , ФАП

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