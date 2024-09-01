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Почти полторы тонны гуманитарного груза отправили в зону СВО жители Нижнетавдинского района

Общество, 17:12 18 сентября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

47 партию гуманитарного груза отправили в зону СВО жители Нижнетавдинского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Почти полторы тонны необходимых вещей, оборудования, продуктов получат бойцы из танковой дивизии, батальонов "Тобол", "Иртыш" и "Ермак", инженерно-саперных полков и других подразделений. Некоторая часть груза предназначена для нужд военно-полевых госпиталей.

В составе груза, в том числе вешки для разметки безопасного прохода на заминированных полях, окопные свечи, саперные щупы, утеплитель, именные посылки.

С погрузкой помогли ветераны пограничной службы и воздушно-десантных войск, активисты и представители общественности, а также действующие военнослужащие.

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# гуманитарный груз , СВО

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