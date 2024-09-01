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Программа "Обучение служением" стартовала в Тюменском индустриальном университете

Общество, 16:05 20 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральная образовательная программа "Обучение служением" стартовала в Тюменском индустриальном университете. Слушателями станут студенты первого курса Института сервиса и отраслевого управления. Модуль будет включен в дисциплину "Проектная деятельность", сообщает пресс-служба вуза.

Программа будет реализовываться во всех вузах страны. Она объединяет учебную и внеучебную деятельность, позволяя студентам осваивать академические дисциплины и одновременно заниматься общественно полезной работой, а также связывает учебные центры с широким кругом социальных партнеров.

В течение семестра студенты совместно с преподавателями будут разрабатывать социальные проекты, решать задачи, поставленные партнерами, среди которых некоммерческие организации, органы государственной власти, компании, реализующие программы корпоративной социальной ответственности. Появится возможность получить гранты на реализацию своих идей.

Планируется, что в дальнейшем модуль будет масштабирован и появится во всех подразделениях вуза.

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# образование , ТИУ

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