В Тобольске из-за короткого замыкания произошел пожар

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

В дачном доме на ул. Доронина в Тобольске произошел пожар поздно вечером 19 сентября. Причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На тушение были привлечены два пожарных расчета ведомства. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил дачный дом на площади 40 кв.м.

Главное управление областного МЧС России в очередной раз призывает жителей региона тщательно следить за своим электроприборами и не эксплуатировать неисправную проводку и техник.