В Тобольске из-за короткого замыкания произошел пожар
Происшествия, 15:54 20 сентября 2024
| Фото: МЧС России по Тюменской области
В дачном доме на ул. Доронина в Тобольске произошел пожар поздно вечером 19 сентября. Причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщает МЧС России по Тюменской области.
На тушение были привлечены два пожарных расчета ведомства. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил дачный дом на площади 40 кв.м.
Главное управление областного МЧС России в очередной раз призывает жителей региона тщательно следить за своим электроприборами и не эксплуатировать неисправную проводку и техник.