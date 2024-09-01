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В Тобольске из-за короткого замыкания произошел пожар

Происшествия, 15:54 20 сентября 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

В дачном доме на ул. Доронина в Тобольске произошел пожар поздно вечером 19 сентября. Причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На тушение были привлечены два пожарных расчета ведомства. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил дачный дом на площади 40 кв.м.

Главное управление областного МЧС России в очередной раз призывает жителей региона тщательно следить за своим электроприборами и не эксплуатировать неисправную проводку и техник.

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# пожар , Тобольск

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