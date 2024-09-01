В Тюмени обсудили вопросы безопасности детей на дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн родительское собрание #CемьяСоблюдаетПДД в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения прошло в пресс-центре ИА "Тюменская линия" 20 сентября. Главной темой встречи стал рост детской дорожной аварийности.

В этом году в Тюмени произошло 241 ДТП, где пострадало 262 ребенка, а один погиб, сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени Александр Таратута.

"Особую тревожность вызывает аварии с участием детей-пассажиров. Взрослые не садят детей в специальные кресла или не пристегивают ремнями. Запомните, вы ставите эти кресла не для инспектора ДПС, который вас может остановить, а для безопасности вашего ребенка", - подчеркнул он.

Также спикер обратился к родителям с просьбой, несмотря на уже начатый учебный год, провести со своими детьми дополнительные инструктажи по поводу поведения на улице − особенно в районе проезжих частей. Лучше всего найти с ребенком безопасный маршрут от дома до школы и обратно.

Отдельно он проговорил о правилах безопасного управления транспортными средствами и напомнил об ответственности.

"В этот летний период была сложная обстановка. Родители покупают детям питбайки, квадроциклы. В результате чего ребятишки, не зная правил дорожного движения, попадают в аварии и привлекаются к административной ответственности. Когда вы покупаете ребенку транспортное средство обязательно рассказывайте, где им можно управлять. Прошу родителей контролировать досуг своих детей после приобретения того или иного транспорта", - добавил Александр Таратута.

Отметим, что участниками мероприятия стали также исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Ольга Торопова, депутат Тюменской гордумы Дмитрий Бородин и ведущий психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова.

Трансляцию можно посмотреть по ссылке. Возрастное ограничение: 18+

Виктория Макарова