Школьники погрузятся в историю купеческой Тюмени XIX века

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в игре-экскурсии по истории Тюмени XIX века школьников областного центра приглашают 23 сентября. В 12 часов учащиеся 8 и 9 классов поучаствуют в экскурсионной игре-новелле "Купеческая Тюмень XIX века".

Участники узнают историю города на основе исторических фактов о купцах и знаменитых деятелях того времени. Для участия необходимо оставить заявку по номеру телефона: 8 (982) 929-55-06.

Учащиеся, в сопровождении педагога, поделятся на две команды по 20-26 человек. Каждая проследует по своему маршруту с ведущими игры, переодетыми в костюмы купцов.

Группы пройдут по улицам Ленина и Республики, посетят музей "Городская дума", дом Колмогорова и другие значимые объекты Тюмени XIX века.

Школьники будут выполнять задания на станциях, обозначенных на карте, и собирать артефакты, которые затем передадут купцам.

Команда, собравшая больше всего предметов и рассказавшая истории каждого из них, станет победителем. Всего организаторами запланировано 10 игр, пишет КП-Тюмень.