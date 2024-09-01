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Творческие команды Тюмени и Ишима подали больше всех заявок на ПФКИ-2025

Общество, 12:58 23 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

188 заявок зарегистрировано Президентским фондом культурных инициатив (ПФКИ) по итогам заявочной кампании первого конкурса 2025 года в Тюменской области.

Самыми активными оказались творческие команды Тюмени (74), Ишима (55), Тюменского района (9), Тобольска (7) и Заводоуковского муниципального округа (6). Из них больше всего некоммерческих организаций (98 заявок), на втором месте муниципальные учреждения (Центры культуры, детские школы искусств) - 55 проектов, на третьем - коммерческие организации и предприниматели (35 заявок), сообщает областной департамент культуры.

Все заявки уже прошли валидацию - юридическую проверку на соответствие положению конкурса. Итоги конкурса подведут к 20 декабря. Напомним, по результатам 12 завершенных конкурсов ПФКИ поддержал 161 проект из Тюменской области на общую сумму более 218,7 млн рублей.

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# заявки , культура , Президентский фонд культурных инициатив

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