Тюменцев предреждают об ухудшении погоды
Общество, 16:38 23 сентября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду прогнозируют синоптики Тюменского гидрометцентра 24 сентября.
В связи с этим повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач, падение деревьев, слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий, предупреждает Единый центр оперативного реагирования города.
Температура воздуха днем составит плюс 8-10 градусов, ночью опустится до плюс 3. Осадков не ожидается. Подробнее о погоде на ближайшую неделю здесь.