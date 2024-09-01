Тюменцев предреждают об ухудшении погоды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду прогнозируют синоптики Тюменского гидрометцентра 24 сентября.

В связи с этим повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач, падение деревьев, слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий, предупреждает Единый центр оперативного реагирования города.

Температура воздуха днем составит плюс 8-10 градусов, ночью опустится до плюс 3. Осадков не ожидается. Подробнее о погоде на ближайшую неделю здесь.