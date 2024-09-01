В Тюмени наградили финалистов областного конкурса семейного чтения

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

15 победителей и призеров регионального конкурса семейного чтения "Время почитать!" наградили в Менделеевке в Тюмени. Участвовали семьи из 26 муниципалитетов региона. Всего с 15 апреля на конкурс поступило более 400 работ.

Первого места в номинации "Семейный альбом" удостоилась семья Замякиных из с. Окунево Бердюжского района. Победителями в номинации "Семейное наследие" стала семья Курмановых из с. Ярково Ярковского района. Семья Пузыниных из с. Ильинка Казанского района взяла золото в номинации "Словом едины".

Победителям вручили дипломы и призы, среди которых сертификаты в аквапарк, приключение от турфирмы, семейная фотосессия, билеты в кино и театр, подарочные карточки в книжный магазин и торговую сеть.

Напомним, региональный конкурс семейного чтения "Время почитать!" проводится Менделеевкой и включен в областной план мероприятий, посвященных празднованию Года семьи в Тюменской области.