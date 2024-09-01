  • 24 сентября 202424.09.2024вторник
  • USD92,9200
    EUR103,2191
  • В Тюмени 5..7 С 1 м/с ветер юго-западный

Кладку стен третьего этажа школы на ул. Красных Зорь начали в Тюмени

Общество, 20:15 24 сентября 2024

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Кладку стен третьего этажа школы на ул. Красных Зорь начали строители в Тюмени. Строительство ведут сразу на двух учебных блоках новой школы. На административном блоке завершили заливку плиты перекрытия первого этажа и приступили к возведению стен будущего спортзала, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

На учебных блоках выполняется монтаж окон. Возведение коробки здания должны закончить к концу года, чтобы перейти к отделочным работам. Добавим, строительство школы завершится летом 2026 года. Она примет 1 тыс. 100 детей.

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 24.09.2024Кладку стен третьего этажа школы на ул. Красных Зорь начали в Тюмени
19:27 24.09.2024В тобольском сквере Любви, семьи и верности высадили 70 саженцев рябины и яблони
19:13 24.09.2024Светлана Иванова представила Тюменскую область на международной площадке
18:52 24.09.2024Финалист программы "Время героев" прошел стажировку в Управлении госзакупок Тюменской области