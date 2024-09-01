Кладку стен третьего этажа школы на ул. Красных Зорь начали в Тюмени

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Кладку стен третьего этажа школы на ул. Красных Зорь начали строители в Тюмени. Строительство ведут сразу на двух учебных блоках новой школы. На административном блоке завершили заливку плиты перекрытия первого этажа и приступили к возведению стен будущего спортзала, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

На учебных блоках выполняется монтаж окон. Возведение коробки здания должны закончить к концу года, чтобы перейти к отделочным работам. Добавим, строительство школы завершится летом 2026 года. Она примет 1 тыс. 100 детей.