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Сезон на Тюменской детской железной дороге закроют 27 сентября

Общество, 17:45 25 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закрытие поездного сезона на Тюменской детской железной дороге состоится 27 сентября, сообщили в официальном сообществе центра дополнительного образования.

В этот день все рейсы будут по расписанию. Приглашают жителей и гостей города.

В группе Тюменской детской железной дороги напоминают, что до закрытия сезона действует акция — проезд для первоклассников бесплатный, взрослый сопровождающий — 300 рублей.

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# детская железная дорога

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