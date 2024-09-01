Сезон на Тюменской детской железной дороге закроют 27 сентября
Общество, 17:45 25 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Закрытие поездного сезона на Тюменской детской железной дороге состоится 27 сентября, сообщили в официальном сообществе центра дополнительного образования.
В этот день все рейсы будут по расписанию. Приглашают жителей и гостей города.
В группе Тюменской детской железной дороги напоминают, что до закрытия сезона действует акция — проезд для первоклассников бесплатный, взрослый сопровождающий — 300 рублей.