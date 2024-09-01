Портфель строительных проектов Сбера в Тюменской области с начала года вырос на треть

Портфель строительных проектов Сбербанка в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) с начала года вырос на 26% и достиг 223 млрд рублей. Основной прирост обеспечили кредиты, выданные на строительство жилья — с января по август 2024 года портфель увеличился на 29%. Доля строящегося жилья в Тюменской области, финансируемого Сбером, достигла 60% — это 2,3 млн квадратных метров.

На протяжении нескольких лет одним из основных трендов на рынке остаются проекты по комплексному развитию территорий (КРТ), так как в большинстве крупных городов наблюдается дефицит свободных участков для жилой застройки. Сейчас на территории Тюменской области реализуется 19 проектов КРТ, в рамках которых планируется строительство 4,7 миллиона квадратных метров жилья. При этом 72% возводимого жилья в рамках КРТ будет профинансировано Сбером.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

"Строительная отрасль является одним из локомотивов российской экономики, и поэтому нам важно вовремя и в полном объеме удовлетворить все запросы, поступающие от девелоперов. Сбер всегда готов обеспечить бесперебойность проектного финансирования. При этом мы предоставляем кредиты на каждой стадии реализации девелоперского проекта — начиная с приобретения земельного участка и заканчивая строительством и выдачей кредитов под залоги готовых квартир. Чтобы сделать процесс еще более простым и удобным, Сбербанк начал применять искусственный интеллект для автоматизации процесса кредитования застройщиков. Это позволило нам сократить общий срок прохождения сделки по кредитованию девелоперского проекта на 20%".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"По результатам первых шести месяцев текущего года Тюменская область вошла топ-5 регионов по объему введенного в эксплуатацию жилья. За этот период в регионе было построено примерно 342 тысячи квадратных метров жилой площади. Кроме того, область вошла в тройку лидеров по числу выданных разрешений на строительство, достигнув отметки около 200 тысяч квадратных метров. Доля строящегося жилья при финансировании Сбера в размере 60% говорит о том, что взаимодействие с застройщиками является одним из ключевых приоритетов Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Помимо финансирования строительных проектов, банк способствует продаже готовой недвижимости благодаря разнообразным ипотечным программам. В частности, действуют программы с субсидированными процентными ставками, которые позволяют жителям приобретать жилье на более комфортных условиях".