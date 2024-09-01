Тюменские исполнители стали лауреатами I степени фестиваля "Хранимые веками"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Выпускница школы № 73 "Лира" города Тюмени Евгения Зонтикова и фольклорный ансамбль "Радоница" (художественный руководитель Ирина Светлова) стали лауреатами I степени фестиваля музыкальных традиций России "Хранимые веками", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Экспертная комиссия рассмотрела более 200 конкурсных работ, 17 из них прошли в финал, в том числе песня "Хоровод времён" тюменских музыкантов.

Композицию, созданную на основе хоровода "Во колодезе вода", тюменцы исполнили на гала-концерте фестиваля в Московском государственном театре эстрады.

Видеоверсию концерта можно посмотреть на канале "Спас" в День народного единства, 4 ноября.