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Эксперт: Изучение курса "Основы российской государственности" желательно начинать со школы

Общество, 13:31 26 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курс "Основы российской государственности" актуален и позволяет студентам дать четкие критерии самоидентификации: кто мы в этом мире и чем наша цивилизация и государство отличаются от иных, в чем наши особенности и сильные стороны. В этом уверен председатель Общественной палаты Кузбасса, профессор кафедры истории России Кемеровского государственного университета Владислав Овчинников.

"Студенты сами приходят к пониманию и делают выводы на основе знаний, представлений, научных концепций, а также исторических, культурологических, социологических данных, связанных с проблематикой развития российской цивилизации и её государственности в исторической ретроспективе", - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Профессор Владислав Овчинников считает, что преподавание курса "Основы российской государственности" желательно начинать уже в школе.

"Именно преподавание Основ российской государственности в школе - СПО - университете создаст необходимую прочную основу для понимания истории нашего государства, патриотизма", – подчеркнул он.

Курс "Основы российской государственности" был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и при личном участии свыше 7,5 тысяч преподавателей вузов по всей стране.

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# вузы , образование

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