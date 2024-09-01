К концу дня 27 сентября отопление появится во всех многоэтажках Тюмени

| Фото: АО "УСТЭК" | Фото: АО "УСТЭК"

Завершающий этап запуска теплоснабжения стартовал в Тюмени 27 сентября. К концу дня отопление поступит всем потребителям АО "УСТЭК".

По итогу четырех дней тепло в свои дома получили жители большинства районов города - всего более 5 тыс. 600 человек.

27 сентября планируется подключить потребителей в контуре ТЭЦ-2 — это наиболее удаленные от источников тепловой энергии районы, в частности Дом обороны, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.