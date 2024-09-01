  • 27 сентября 202427.09.2024пятница
  • USD92,4074
    EUR103,1931
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

К концу дня 27 сентября отопление появится во всех многоэтажках Тюмени

Общество, 13:20 27 сентября 2024

АО "УСТЭК" | Фото: АО "УСТЭК"

Завершающий этап запуска теплоснабжения стартовал в Тюмени 27 сентября. К концу дня отопление поступит всем потребителям АО "УСТЭК".

По итогу четырех дней тепло в свои дома получили жители большинства районов города - всего более 5 тыс. 600 человек.

27 сентября планируется подключить потребителей в контуре ТЭЦ-2 — это наиболее удаленные от источников тепловой энергии районы, в частности Дом обороны, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# отопительный сезон , отопление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 27.09.2024Очередную партию гумпомощи отправили волонтеры областной думы в зону СВО
13:31 27.09.2024Каждый второй турист, посетивший Тюменскую область, возвращается вновь
13:20 27.09.2024К концу дня 27 сентября отопление появится во всех многоэтажках Тюмени
13:09 27.09.2024Преподаватели редких профессий встретятся в финале конкурса "Мастер года" в Тюмени