Тюменские депутаты активно работают в своих избирательных округах

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы активно работают в своих избирательных округах. Во взаимодействии с администрацией города и при непосредственном участии жителей народные избранники участвуют в решении вопросов благоустройства и других проблем тюменцев.

Так, нуждающиеся в благоустройстве территории социальных объектов в избирательном округе № 24 главе Тюмени Максиму Афанасьеву показал в ходе объезда депутат Александр Захаров. Например, в средней школе № 68 по ул. Александра Логунова планируется обустроить большую многопрофильную спортивную зону.

Здесь смогут заниматься спортом в том числе и тюменцы с ограниченными возможностями здоровья. Проектная документация была разработана ещё в 2023 году. В скором времени будет рассмотрена возможность финансирования.

В школе № 70 по ул. Валерии Гнаровской пустует небольшой участок земли. В настоящее время ведётся разработка проектной документации на спортивную зону, которая необходима школьникам 6 микрорайона.

С момента еще сдачи в эксплуатацию школы № 60 по ул. Николая Федорова ни разу не благоустраивалась её территория, само здание образовательного учреждения тоже нуждается в ремонте.

На территории городской поликлиники № 12 по ул. Широтной горожане хотели бы видеть зелёную зону вместо пустыря. Не остался без внимания обводненный карьер Школьный. Здесь необходимо оценить возможности повышения уровня воды, предотвратить заиливание.

"Мы видим, что с каждым годом наш город становится красивее и ухоженнее благодаря неравнодушным жителям и администрации города. Совместными усилиями мы сможем сделать его ещё комфортнее", – убежден депутат Александр Захаров.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

О неудовлетворительной работе своей управляющей компании рассказали жители депутату Александру Григорьеву в ходе очередного приёма граждан. Тюменки сообщили, что в их многоквартирном доме не убирают места общего пользования.

Кроме того, у некоторых собственников накоплены большие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, есть в доме и асоциальные жильцы, однако полиция на заявления не реагирует.

Депутат, выслушав тюменок, рассказал им об алгоритме действий в отношении недобросовестной управляющей компании. По вопросу бездействия полиции принято письменное обращение, которое будет направлено на рассмотрение для принятия мер.

"Многие вопросы, с которыми обращаются горожане, не связаны непосредственно с депутатскими полномочиями. Моя задача - подсказать решение проблемы, направить нужный запрос, обратить внимание на ту или иную ситуацию коллег из исполнительной власти. Важен результат", - отметил Александр Вольдемарович.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Выездную встречу с жителями округа провёл депутат Дмитрий Елагин на ул. Станислава Карнацевича 14/1. К обсуждению актуальных проблем, с которыми сталкиваются жильцы, был приглашён представитель управляющей компании "Управдом".

Одной из главных тем стало отсутствие пандуса, а также недостаточное внимание к вопросам благоустройства подъездов и уходу за фасадом дома.

Депутат предложил несколько вариантов решения этих проблем, включая инициативы по программам благоустройства и сотрудничество с местной администрацией для улучшения инфраструктуры. Кроме того, он порекомендовал жильцам активнее участвовать в жизни своего дома для улучшения качества жизни в их районе.

Представитель "Управдома" заверил жителей, что их обращения будут внимательно рассмотрены, и предложил конкретные шаги по улучшению условий проживания в доме, включая график проведения работ по уборке и ремонту.

"Наша встреча завершилась обсуждением дальнейших планов совместной работы депутата, представителей управления и жителей для решения накопившихся проблем и создания комфортной городской среды", — подвёл итог Дмитрий Елагин.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

На обращение жителя пятиэтажного дома по ул. Космонавтов, 1б по поводу неисправной вентиляции отреагировал депутат Вадим Долгих. По словам заявителя, запахи из других помещений попадают в его квартиру, а воздух не обновляется. Депутат с представителями управляющей компании выехал к тюменцу для осмотра системы.

Обследование показало, что при сильном ветре вытяжные устройства в квартире работают в обратном направлении. Предположительно причина проблемы - недостаточная высота вытяжной шахты.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по программе предусмотрен в период 2024–2026 гг. При разработке проектно-сметной документации данная проблема должна быть учтена, депутат взял вопрос на личный контроль.

"До проведения капитального ремонта мы приобретём устройства искусственной вентиляции, сотрудниками управляющей компании они будут установлены в ближайшее время", — рассказал Вадим Долгих.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Николай Ступников