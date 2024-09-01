В Тюменской области востребованы учителя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области востребованы педагогические работники. Как выяснил "Вслух.ру", в регионе, в частности, готовы трудоустроить 86 учителей русского языка и литературы, 93 - математики, 59 - иностранных языков, 41 - истории и обществознания, 39 - физики, 28 - информатики, 19 - физкультуры и др. А также 669 педагогов-организаторов, 61 педагога-психолога, 32 учителя-логопеда, 22 педагога-дефектолога и т.д.

Востребованность педагогов объясняется в том числе строительством новых в школ. Ближайшую крупную, на 1 тыс. 100 мест, откроют в районе Мелиораторов в конце 2024 года – начале 2025-го.

По данным Росстата, средняя зарплата педагогов общего образования в первом полугодии составила 72 тыс. 887 рублей без учета надбавки за классное руководство 5т ыс. рублей в месяц. Это выше общероссийского значения (71 тыс. 444 рублей).

Найти работу в Тюменской области поможет интерактивный сайт департамента труда и занятости населения: czn.admtyumen.ru. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05.