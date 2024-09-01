Медиатренинги для школьников прошли в Исетском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники Исетского района посетили мероприятия по развитию навыков создания медиаконтента.

Они приняли участие в серии интерактивных занятий проекта "Мульти 72": по написанию постов и текстов, ораторскому искусству и фотосъёмке. На первом мастер-классе участники вместе с экспертом — редактором районной газеты "Заря" Еленой Кисловской — написали собственные посты о мероприятии. На втором уроке со специалистом по работе с молодёжью Алексеем Колесовым учились навыкам самопрезентации. Третье занятие было посвящено базовым навыкам съемки. Ребята сделали снимки, а затем обсудили их с наставником — профессиональным фотографом Оксаной Алиевой.

"В нашем районе детям не хватает обучения в сфере медиа. С помощью проекта, мы хотели дать им необходимые знания. Мы очень рады, что нам удалось реализовать идею. Теперь ребята из Исетского района смогут начать развиваться в этом направлении", — поделилась автор проекта "Мульти 72 Софья Вешкурцева.

По результатам проведенных мастер-классов выбрали пять самых активных участников. В будущем они создадут общий медиапродукт — клип с текстовым сопровождением.

"Мульти 72" — проект-победитель конкурса молодёжных инициатив "Моя идея", пишет Мегатюмень.