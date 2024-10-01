Династия музыкантов Чижиковых представит регион на конкурсе "Культура – дело семейное"

| Фото: Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Василий, Георгий и Арина Чижиковы из Тюменской области примут участие во втором туре федерального конкурса "Культура - дело семейное".

Он пройдет с 1 по 10 ноября и посвящен Году семьи в России. Организатором выступает Благотворительный фонд Фридриха Липса под эгидой Минкультуры России. Второй тур проходит с 1 по 15 октября в формате онлайн. Документы Чижиковых уже направлены в оргкомитет, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На обучение вокальному искусству Василия Чижикова вдохновил его двоюродный дядя Дмитрий Корчак, принимавший участие в VIII фестивале "Лето в Тобольском кремле". В его исполнении прозвучали арии из мирового классического оперного репертуара.

Воодушевленный примером, Василий окончил ДШИ им. В.В. Знаменского, а с 2023 года является студентом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов по специализации музыкальная звукорежиссура. Выбор будущей профессии Василия во многом предопределил двоюродный дедушка Валерий Раку (1953-2022 гг), известный оперный режиссер.

Первые шаги в музыкальном искусстве сегодня делают младший брат и сестра Василия – Георгий и Арина Чижиковы. Они обучаются в ДШИ им. В.В. Знаменского по специальности фортепиано (класс Заслуженного учителя РФ Наталии Василенко), а также являются воспитанниками Дворца "Пионер". Ребята продолжают творческий путь, проложенный старшими. Многократные лауреаты и дипломанты международных, общероссийских, городских конкурсов вокального мастерства.