Около двух тысяч пациентов избавляются от катаракты ежегодно в тюменском диспансере

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив)

Около двух тысяч пациентов получают хирургическое лечение при катаракте в Тюменском областном офтальмологическом диспансере ежегодно. Специалисты хирургического отделения оказывают микрохирургическую помощь пациентам при всех видах катаракт: возрастной, травматической, осложненной, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В ходе операций хирурги имплантируют пациентам высококачественные эластичные интраокулярные линзы – это искусственный хрусталик. Микрохирургическое вмешательство, как правило, плановое, проводится в формате одного дня под местной анестезией. Улучшение зрения отмечается уже на следующий день: передовые методики позволяют в большинстве случаев добиться полной зрительной реабилитации даже при самых тяжелых диагнозах.

С 2024 года при проведении операций по поводу катаракты, особенно осложненных другими сопутствующими офтальмологическими патологиями, в диспансере используют новую систему 3D-визуализации. Установка позволяет получать увеличенные стереоскопические изображения объектов при проведении микрохирургических операций – в дополнение к хирургическому микроскопу. Это значительно облегчает работу хирурга.