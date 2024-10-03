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Около двух тысяч пациентов избавляются от катаракты ежегодно в тюменском диспансере

Общество, 16:52 03 октября 2024

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив)

Около двух тысяч пациентов получают хирургическое лечение при катаракте в Тюменском областном офтальмологическом диспансере ежегодно. Специалисты хирургического отделения оказывают микрохирургическую помощь пациентам при всех видах катаракт: возрастной, травматической, осложненной, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В ходе операций хирурги имплантируют пациентам высококачественные эластичные интраокулярные линзы – это искусственный хрусталик. Микрохирургическое вмешательство, как правило, плановое, проводится в формате одного дня под местной анестезией. Улучшение зрения отмечается уже на следующий день: передовые методики позволяют в большинстве случаев добиться полной зрительной реабилитации даже при самых тяжелых диагнозах.

С 2024 года при проведении операций по поводу катаракты, особенно осложненных другими сопутствующими офтальмологическими патологиями, в диспансере используют новую систему 3D-визуализации. Установка позволяет получать увеличенные стереоскопические изображения объектов при проведении микрохирургических операций – в дополнение к хирургическому микроскопу. Это значительно облегчает работу хирурга.

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# здравоохранение , офтальмология

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