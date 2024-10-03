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Государственному архиву в Тобольске переданы уникальные видеоматериалы

Общество, 19:02 03 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Уникальные видеоматериалы переданы Государственному архиву в Тобольске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Пленки любительской киностудии "Юность" команда медиахолдинга "Сибинформбюро" оцифровывала более полугода. Проект стал подарком к 50-летию тобольской нефтехимии.

Курировала работу по восстановлению уникальных видеооматериалов заместитель генерального директора медиахолдинга "Сибинформбюро" Светлана Голякова.

"Это по сути история Тобольска за последние 50 лет. Именно благодаря участникам киностудии "Юность" мы можем ощутить дух того времени", – сказала она.

Архивные кадры станут частью документального сериала "Химия времени". Премьеру готовит телеканал "Тобольское время".

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# видео , Тобольск

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