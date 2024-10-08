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В Тюмени стартовал школьный конкурс журналистских проектов "Медианавигатор"

Общество, 08:54 08 октября 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ежегодный конкурс школьных журналистских проектов "Медианавигатор" объявил Тюменский государственный университет и Централизованная городская библиотечная система. Он проходит по семи направлениям, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Юные тюменцы могут подать заявку по номинациям: "Школьное периодическое издание", "Школьный телепроект", "Школьный радиопроект", "Школьный фотопроект", "Школьное электронное СМИ", "Медиапроект центра дополнительного образования" или "Краеведческий проект".

В этом году конкурс стал частью большой образовательной и культурно-просветительской программы "Акселератор школьных медиа", которую проводит "Централизованная городская библиотечная система" в партнерстве с Институтом социально-гуманитарных наук ТюмГУ и Информационно-методическим центром города при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он направлен на повышение уровня медиаграмотности, а также создание единого медиапространства для учеников и наставников школьных медиацентров.

7 и 8 декабря конкурсантов ждут мастер-классы по журналистике и медиа, награждение победителей. Событие пройдет в Тюменском государственном университете в офлайн- и онлайн-формате.

Победителей и призеров наградят дипломами и сертификатами на приобретение фото- и видеотехники и памятными подарками. Кроме этого, участников ждет спецприз от Союза журналистов Тюменской области, медиапедагогов – специальный приз жюри "Самый креативный руководитель школьного СМИ (мастер теле- и радиоэфира, мастер печатных СМИ, мастер новых медиа)".

Заявки принимаются до 18 ноября, дополнительные материалы направляются на электронную почту tvorcheskiykonkurs@utmn.ru. Подробности – в положении.

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# журналистика , конкурс , ТюмГУ

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