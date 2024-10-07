Стратегию развития креативных индустрий региона представят на форуме КПД в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стратегию развития креативных индустрий региона представят во втором форуме креативных предпринимателей "КПД" в технопарке Тюмени 11 октября. Стратегия рассчитана на период до 2030 года. К этому времени объем вклада креативных индустрий в экономику страны и области должен вырасти в два раза: с 3% до 6%.

Об этом рассказал генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексай Краев на пресс-конференции "Форум креативных предпринимателей "КПД" в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 7 октября.

"В стратегии, которая сегодня разрабатывается, стоит план по росту в два раза вклада креативных индустрий в экономику региона к 2030 году. Расти надо будет очень интенсивно. Внутри стратегии будет две ставки. Одна на креативные индустрии функциональные и работающие на традиционные промышленность и государство, а вторая – на потребителей, являющихся физическими лицами. Для этих групп нужны разные формы поддержки и развития. Для первой – чуть активнее нам надо заниматься тем, чтобы встречать потребителя и покупателя, то есть, крупный бизнес, поставщиков продукции для него. Для второй чуть более актуальны гранты, относительно дешевые деньги, и другие механизмы развития", - анонсировал презентацию документа Алексей Краев.

| Фото: Сергей Полюхов | Фото: Сергей Полюхов

По его словам в Тюменской области зарегистрированы более 3,5 тыс. компаний, которые относятся к сфере креативных индустрий в 2024 году. Оценят их вклад в экономику региона по итогам исследования, которое запланировано на следующий год. Но уже на данном этапе развития речь идет о больших объемах.

"У нас сильны архитектура, разработка программного обеспечения, рынок рекламы – это все виды креативных индустрий, которые решают прикладные задачи в традиционных сферах экономики. Есть и другие виды, которые пока не являются очень существенными с точки зрения экономики, но очень быстрорастущие – это дизайн одежды, создание медиа-контента, в том числе кино и мультипликация, гастрономия. Это связано с тем, что наш город и регион очень быстро растут. Много потребителей креативного продукта", - уточнил руководитель ТАРКИ.

Алексей Краев отметил, что форум креативных предпринимателей "КПД" пройдет в тюменском Технопарке 11 и 12 октября. Деловая программа включает пять направлений – это инструменты развития для креативного предпринимательства, привлечение кадров, партнерство, инвестиции и направление "Новый облик Тюмени", связанное с развитием города.

Для посещения мероприятий нужно зарегистрироваться на сайте форума.

Возрастное ограничение 14 +.

Оксана Корнеенкова