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Тюменца ждёт суд за фиктивную постановку иностранцев на учёт

Происшествия, 17:21 07 октября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

До трёх лет лишения свободы грозит жителю Тюмени, подозреваемому в фиктивной постановке на учёт 31 иностранного гражданина.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, следствие установило, что 41-летний мужчина с февраля по апрель предоставил в МФЦ сведения о прибытии в его квартиру иностранцев.

При этом предоставлять жилое помещение для проживания он не собирался. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

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# прокуратура , суд

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