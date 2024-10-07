Тюменца ждёт суд за фиктивную постановку иностранцев на учёт

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

До трёх лет лишения свободы грозит жителю Тюмени, подозреваемому в фиктивной постановке на учёт 31 иностранного гражданина.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, следствие установило, что 41-летний мужчина с февраля по апрель предоставил в МФЦ сведения о прибытии в его квартиру иностранцев.

При этом предоставлять жилое помещение для проживания он не собирался. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.