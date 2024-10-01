Жители Тюменской области проверят свою финграмотность на онлайн-зачете

| Фото: отделение Банка России по Тюменской области | Фото: отделение Банка России по Тюменской области

Проверить финансовую грамотность приглашают жителей юга Тюменской области, Югры и Ямала. Они могут поучаствовать в онлайн-зачете, который проходит по 29 октября, сообщает региональное отделение Банка России.

Среди тем – как избежать ловушек мошенников, накопить на мечту, открыть свое дело или начать инвестировать. Младшие школьники познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме. Ученики средних и старших классов попробуют силы в олимпиадном зачете 15–17 октября. Успешное прохождение этого испытания позволит выйти сразу в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба" по профилю "Финансовая грамотность". "Высшая проба" включена в перечень олимпиад школьников и дает льготы при поступлении в вузы.

Онлайн-зачет предусматривает два уровня сложности: базовый и продвинутый. Участвовать в зачете можно индивидуально или в составе семейной команды. Все участники по итогам испытаний получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении – именной сертификат.

Онлайн-зачет проводится в седьмой раз. Год назад в нем участвовали почти 43 тыс. жителей тюменского региона. Из них успешно справились с заданиями 85% ямальцев, 81% югорчан и 75% тюменцев.

Регистрация и подробности – на сайте проекта.