Тюменский опыт семейной реабилитации презентовали на форуме "Вместе — ради детей! Вместе в Год семьи"

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Тюменский опыт семейной реабилитации презентовали на XV Всероссийском форуме "Вместе — ради детей! Вместе в Год семьи", сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменская область стала ключевым партнером профессиональной площадки "Решение проблем семей, связанных с алкогольной зависимостью родителей". Ее организатором выступил региональный центр "Семья".

На форуме руководитель проекта семейной социальной реабилитации "Мамочка рядом" в Центре социальной реабилитации "Тюменский" Юлия Кумышева поделилась опытом работы учреждения. В негосударственном центре, рассчитанном на 70 мест, реабилитацию в течение одного года проходят родители, ранее употреблявшие психоактивные вещества. При этом семья сохранена — их дети проживают вместе с ними, но продолжают посещать детские сады и школы.

В скором времени откроется новый жилой корпус для семейной реабилитации в Областном центре профилактики и реабилитации, рассчитанный на 10 семей с детьми.

"Эффективность нашей работы доказана восемнадцатилетним стажем реабилитации алко- и наркозависимых граждан". За это время многие из реабилитантов с помощью наших специалистов освободились от зависимости, стали полноценными гражданами нашей страны", – сказал руководитель Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев.

В центре помогают и родным и близким реабилитантов — для этого в Тюмени и Тобольске действуют Службы семейного консультирования.

На следующей неделе по предложению уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой Тюменская область станет стажировочной площадкой для субъектов России по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью.