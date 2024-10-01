Тюменцы победили в трех номинациях на форуме "Вместе - ради детей!"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области стала лидером в трех номинациях на форуме "Вместе – ради детей! Вместе в Год семьи", который прошел в Великом Новгороде с 8 по 10 октября. Всего на него собралось около 800 специалистов из разных регионов страны, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменцы ежегодно становятся лидерами номинаций, в этом году они победили в трех. Это "Лидер форума" - за успешное партнерство в организации мероприятия деловой программы форума, "Маршрут успеха" - за успешные практики организации социального сопровождения семей с детьми, и "Новые возможности" - за цифровые решения в интересах семьи и детей.

"Наша команда ежегодно участвует во Всероссийском форуме "Вместе – ради детей!" Это замечательная возможность быть в числе первых, делиться опытом и находить новые пути для улучшения жизни семей. Вместе мы можем создать лучшие условия для детей, помогать им расти и развиваться в заботливой и поддерживающей среде", - отметила директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

На различных площадках было представлено более 80 инновационных эффективных социальных практик по оказанию помощи и поддержки семьям с детьми со всех регионов нашей страны.

Делегация Тюменской области также выступила организатором площадки "Решение проблем семей, связанных с алкогольной зависимостью родителей".

"Регион активно внедряет инновационные подходы, что позволяет улучшать условия жизни и предоставлять помощь тем, кто в ней нуждается. Успехи служат примером для других субъектов, вдохновляя на внедрение лучших практик и решений", - сообщили в департаменте социального развития региона.

Отметим, что на протяжении трех дней эксперты определяли наиболее передовые, эффективные и креативные практики, которые будут добавлены в профессиональную копилку организаторов форума - Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.