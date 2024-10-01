В ТО стартует третий сезон акселератора креативных предпринимателей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 заявок подали предприниматели на участие в третьем сезоне Акселератора креативных индустрий от ТАРКИ. На форуме креативных предпринимателей "КПД" в тюменском Технопарке возможности проекта презентовали потенциальным участникам 12 октября - в последний день отбора.

"Это одна из самых крутых программ по развитию креативных предпринимателей в Тюменской области. Это адресная работа предприниматели и его наставника. В рамках которой за полтора месяца мы стараемся решить запрос, с которым к нам пришел предприниматель. Это может быть поиск инвестора или масштабирование, цифровизацию бизнеса", - рассказал генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексей Краев.

Претенденты должны пройти отбор. Из оценивают исходя из двух принципов - должен быть уже действующий бизнес и готовность работать все 1,5 месяца.

"За два года через наш акселератор прошли около 30 предпринимателей. Мы отслеживаем эффективность работы. Так, четыре участника за время проекта увеличили свою выручку. Конечно, на это влияет не только акселератор, но тем не менее. Есть примеры, когда предприниматели меняю свой продукт, производят нечто другое", - привел примеры руководитель ТАРКИ.

В третьем сезоне из 40 подавших заявки на акселератор отберут максимум 15 участников. Один из них прямо на форуме креативных предпринимателей "КПД".

По словам программного директора форума Наиля Хакимова, у каждого участника будет персональный наставник. В его качестве выступают успешные предприниматели региона. Его миссия - помочь подопечному максимально эффективно пройти ключевые направления. В том числе, образовательный компонент, экскурсии на действующие успешные креативные предприятия. Старт третьего сезона запланирован на 16 октября. А в начале декабря креативные предприниматели представят результаты, которые смогли достичь благодаря акселератору.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, во втором форуме креативных предпринимателей участвуют более одной тысячи творческих предпринимателей из Тюменской области и других регионов. В этом году форум проходит на одной площадке с "Тюменской маркой".

Оксана Корнеенкова