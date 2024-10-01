Нефтетранспортная компания внедряет современную систему развития ОПТИМУМ

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

"Транснефть – Сибирь" приступила к внедрению системы развития "Транснефть" (СРТ) – ОПТИМУМ. Генеральная цель системы развития ОПТИМУМ – повышение эффективности и безопасности производственных процессов, привлекательности компании в качестве работодателя. Итогом этих процессов должно стать формирование новой корпоративной культуры, рост конкурентоспособности компании на рынке труда, а также достижение существенного экономического эффекта за счет оптимизации производственных процессов.

О целях и задачах СРТ руководителям всех подразделений дочернего предприятия в ходе тематической лекции рассказал вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз.

"Система развития "Оптимум" – это новый стиль мышления, управления коллективом. Это формирование умений слышать друг друга, видеть и давать обратную связь. Достичь этого мы планируем за счет трансформации корпоративной культуры управления и культуры производственной безопасности, то есть путем формирования новой стратегии взаимодействия с сотрудниками", – сказал вице-президент.

Процессы внедрения системы развития "Оптимум" обсуждались и в рамках Дискуссионного клуба, в котором принял участие первый вице-президент российской нефтетранспортной компании Максим Гришанин.

"Мы рассчитываем, что внедрение системы развития должно вывести эффективность труда в компании еще на более высокий уровень. Большинство поступающих от сотрудников сегодня предложений по улучшению связаны с оптимизацией производственных и технологических процессов. Их внедрение в жизнь позволяет создать более комфортные условия для людей, формирует понимание, что есть обратная связь с руководством. Это важно и для компании, и для работников", – отметил он.

В подразделениях уже создаются условия для полноценного участия сотрудников в поиске и реализации решений, как достичь лучшего результата в своей работе. Большинство предложенных в 2022-2024 годах работниками идей по улучшению тех или иных производственных процессов были приняты и внедрены в жизнь.

До текущего момента СРТ действовала в пяти организациях системы нефтепроводной компании. "Транснефть – Сибирь" вошла в число 14-ти дочерних обществ компании, на которые с осени 2024 года решено тиражировать опыт пилотных ОСТ.

"Обратная связь с коллективом есть. С 2022 года проводим встречи с работниками, на которых обсуждаем и решаем возникающие вопросы. Поэтому можно сказать, что работу по внедрению основных постулатов системы развития "Оптимум" мы начали заблаговременно", – сказал генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Юлия Майская