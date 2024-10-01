17 тюменских предпринимателей пройдут обучение в акселераторе креативных индустрий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 тюменских предпринимателей пройдут обучение в третьем акселераторе креативных индустрий за два месяца. На первой встрече участников из сфер, связанных с народными промыслами и ремеслами, новыми медиа, IT-индустриями и прочими направлениями, познакомили с образовательной программой и наставниками.

"У всех был запрос на масштабирование бизнеса. Во время собеседования мы проговаривали, какие именно нюансы нужно докрутить, чтобы он подрос. Кому-то нужно работать с командой, кому-то внедрять специализированные системы электронного построения бизнеса. Есть и предприниматели, которые думают об экспорте, но пока еще не решились и не понимают, куда дальше двигаться. С каждым будет работать один или несколько наставников. Дело в том, что часто на встречах узнаем о проблемах, которые не были озвучены ранее. И мы понимаем, что этому человеку нужен другой наставник, поэтому добавляем или меняем его", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

С экспертами участники интенсива проработают свои проекты, где узнают об инструментах увеличения продаж, управлении финансами, маркетинговых подходах к исследованию бизнеса, про экспорт и многое другое. Кроме того, образовательная программа включает домашние задания и составление отчетов.

Будет и индивидуальная работа с наставниками, экскурсии в агентство недвижимости и предприятия, занимающиеся предоставлением полиграфических услуг, а также работающих в банковской и нефтегазовой сферах.

"Мы убедились, что выезды на предприятия нужны, чтобы познакомить участников с действующими бизнес-моделями. Причем часто важно выезжать не в креативный бизнес, а классический, потому что у творческих людей эта сторона очень сильна, а вот управленческие процедуры часто требуют доработки", - добавил Алексей Краев.

Ландшафтный дизайнер Анна Орлова пришла на акселератор, чтобы масштабировать проект "Крокодил". Производство малых архитектурных форм с мужем Александром она запустила в 2023 году. По индивидуальным заказам они создают скамейки, лавочки, беседки, качели, пергалы. Помимо этого, у них открыта студия ландшафтного дизайна и производство фундаментных блоков для каркасного строения.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Все три направления действующие, но в "Крокодиле" мы видим перспективы. Сейчас у застройщиков и бизнесменов есть потребность в уникальных малых формах. Поэтому наша основная задача здесь – повысить продажи и сделать их стабильными, а также перевести производство мощностей на новый уровень и перевести предприятие на полный цикл", - пояснила Анна.

Закрытие интенсива, где предприниматели презентуют свои работы, намечено на 4 декабря.

Отметим, что всего за два года акселератор прошло больше 30 предпринимателей.

Виктория Макарова