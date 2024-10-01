  • 18 октября 202418.10.2024пятница
  • USD97,1490
    EUR105,7560
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

С тюменскими подростками будут взаимодействовать квалифицированные наставники

Общество, 14:36 18 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, будут взаимодействовать с квалифицированными индивидуальными наставниками из специального реестра. Соответствующие изменения депутаты облдумы внесли в региональный закон, приведя его в соответствие с федеральным, на 32-м заседании регионального парламента 17 октября.

Индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними смогут заниматься не только уполномоченные по правам ребенка, но и жители или организации, включенные в федеральный реестр наставников. Органы исполнительной власти Тюменской области сами определят меры поддержки, предусмотренные региональным и федеральным законодательством.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик обратила внимание на то, что поправки в закон повышают статус института наставничества при работе с трудными подростками. Так, прописываются конкретные полномочия наставника, вводится новый вид социального волонтерства.

"При этом наставники смогут получать различные меры поддержки. Кроме этого, они имеют возможность приходить к ребенку домой, на место учебы, вовлекать его в различные виды позитивной деятельности, конечно, перед этим согласовав свои действия с родителями, поскольку они являются законными представителями несовершеннолетнего. И это тоже важное полномочие", - подчеркнула она.

Региональная комиссия по делам несовершеннолетних получит возможность назначать наставников и определять объемы сопровождения детей. В реестр попадут только проверенные люди, соответствующие ряду требований. Они пройдут соответствующую подготовку и будут работать на добровольных началах.

Отметим, что реестр наставников формируется Минпросвещения РФ. Поправки в закон вступят в силу в феврале 2025 года.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Наталья Шевчик , областная дума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 18.10.2024В Уватском районе для расчистки дорог от снега подготовили 25 единиц спецтехники
14:47 18.10.2024Строительство врачебной амбулатории завершают в поселке Новотарманский
14:36 18.10.2024С тюменскими подростками будут взаимодействовать квалифицированные наставники
14:03 18.10.2024Три детских центра открыли в Тюмени при поддержке "Моего бизнеса"