С тюменскими подростками будут взаимодействовать квалифицированные наставники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, будут взаимодействовать с квалифицированными индивидуальными наставниками из специального реестра. Соответствующие изменения депутаты облдумы внесли в региональный закон, приведя его в соответствие с федеральным, на 32-м заседании регионального парламента 17 октября.

Индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними смогут заниматься не только уполномоченные по правам ребенка, но и жители или организации, включенные в федеральный реестр наставников. Органы исполнительной власти Тюменской области сами определят меры поддержки, предусмотренные региональным и федеральным законодательством.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик обратила внимание на то, что поправки в закон повышают статус института наставничества при работе с трудными подростками. Так, прописываются конкретные полномочия наставника, вводится новый вид социального волонтерства.

"При этом наставники смогут получать различные меры поддержки. Кроме этого, они имеют возможность приходить к ребенку домой, на место учебы, вовлекать его в различные виды позитивной деятельности, конечно, перед этим согласовав свои действия с родителями, поскольку они являются законными представителями несовершеннолетнего. И это тоже важное полномочие", - подчеркнула она.

Региональная комиссия по делам несовершеннолетних получит возможность назначать наставников и определять объемы сопровождения детей. В реестр попадут только проверенные люди, соответствующие ряду требований. Они пройдут соответствующую подготовку и будут работать на добровольных началах.

Отметим, что реестр наставников формируется Минпросвещения РФ. Поправки в закон вступят в силу в феврале 2025 года.

Виктория Макарова