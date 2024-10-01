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Произведения тюменских активистов опубликуют в сборнике "Первые строки"

Общество, 17:41 19 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Активисты "Движения первых" из Тюменской области стали победителями всероссийского конкурса "Литературный марафон". Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Гран-При в номинации "Жанровая проза" выиграла Виктория Крылова из Исетского района. Алина Тухватулина из Нижнетавдинского района получила диплом победителя в номинации "Детская литература".

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В декабре издательство "Детская литература" опубликует сборник "Первые строки", куда войдут произведения победителей конкурса. Также прочитать произведения ребят можно будет в электронной версии на ресурсах "Движения первых".

Всего в проекте приняли участие более 5 тыс. обучающихся со всей страны. Жюри отобрало 64 литературных произведения.

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# Движение первых , конкурс

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