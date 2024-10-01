  • 26 октября 202426.10.2024суббота
  • USD96,6657
    EUR104,8094
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер юго-западный

Новый медицинский класс откроют в селе Дегтярево Тобольского района

Общество, 15:01 26 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый медицинский класс откроют в с. Дегтярево Тобольского района в 2024 году. Его оснастят техникой, на его базе создадут симуляционный центр.

По словам главы муниципального образования Леонида Митрюшкина, опыт создания медицинского класса в пос. Сетово был позитивным.

"Он приносит свои результаты. Выпускник Сетовской школы в этом году уже поступил в медицинский колледж Тобольска. Поэтому надеемся, что наши дети, получив профильное образование, вернутся в наши села, чтобы делать жизнь комфортнее и лучше", — сказал глава.

Напомним, осенью 2023 года в пос. Сетово начал функционировать первый в муниципальном образовании медицинский класс. Над реализацией идеи работали около двух лет: подбирали оборудование, тренажеры для отработки манипуляций и разрабатывали программу. Были закуплены мебель, около ста наименований оборудования и учебных мобильных лабораторий.

Отметим, для детей, занимающихся в профильном медицинском классе, учреждена муниципальная награда "Доброе сердце". В рамках соглашения, подписанного с Тобольским медицинским колледжем им. Володи Солдатова, обладатель знака получает два балла при поступлении. По словам Леонида Митрюшкина, это небольшая преференция и благодарность за волонтерскую деятельность, которую осуществляет молодежь во время учебы.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Леонид Митрюшкин , Медицина , образование , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 26.10.2024Новый медицинский класс откроют в селе Дегтярево Тобольского района
14:33 26.10.2024Студентка из Тюмени примет участие в федеральном проекте "Универвидение"
13:51 26.10.2024Команда APACHI из Казанского района прошла в финал "Битвы роботов"
13:31 26.10.2024Фестиваль "Родные-любимые" объединил семьи Тюмени