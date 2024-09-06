59 школьников из с. Сетово Тобольского района занимаются в медицинском классе

| Фото: со страницы главы Тобольского района во ВКонтакте | Фото: со страницы главы Тобольского района во ВКонтакте

Медицинское направление выбрали три ученика 10 класса и четыре 11-классника в школе п. Сетово в 2024 учебном году. 52 ученика 7-9 классов занимаются предпрофильной подготовкой на элективном курсе "Основы медицинских знаний". Об этом рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин на своей странице во ВКонтакте.

Для углубленного освоения программы в школе оборудовали симуляционный центр с муляжами для отработки манипуляций, переносной лабораторией, цифровыми микроскопами и другими приборами. Укомплектовали его в рамках социального партнёрства с бизнесом. "Транснефть-Сибирь" помогла закупить часть обучающих комплектов.

"На этом не останавливаемся. Готовим к открытию медицинский класс в Кутарбитке. В школьную программу 10 класса уже включен образовательный план по профилю. Кабинет отремонтирован, сейчас идёт поставка учебного оборудования и мебели", - сказал глава района.

Отметим, в Тобольском районе детям, которые проявляют способности в распространении идей и ценностей добровольчества, участвуют в социально значимых проектах, направленных на пропаганду здорового образа жизни, вручают нагрудный знак "Доброе сердце". Он даёт выпускникам два дополнительных балла при поступлении в Тобольский медколледж. По итогам прошлого учебного года нагрудный знак получили двое учеников сетовской школы.