Тюменка претендует на победу в шоу "Ну-ка, все вместе!" и приз в пять миллионов рублей

| Фото: телеканал "Россия" | Фото: телеканал "Россия"

Наталья Александрова из Тюмени претендует на победу в конкурсе "Ну-ка, все вместе!", Кубок этого шоу и приз в 5 млн рублей.

Новый выпуск покажет телеканал "Россия" 25 октября. Его откроет певица МакSим. Ведущий шоу – Николай Басков.

"Десятка жюри "Народного кастинга" отобрала в шестой сезон очень разных исполнителей. Среди них есть и поющий преданный зритель шоу, не пропустивший ни один выпуск, и тот, кто подавал заявки пять раз и наконец прошел кастинг. Кто-то поет с пяти лет, а кто-то принял решение изменить свою судьбу и начать серьезно заниматься вокалом после сорока. Всех их объединяет любовь к музыке и мечта покорить многомиллионную аудиторию", - сообщает пресс-служба телеканала "Россия"

В списке новых претендентов на выход в полуфинал ожидаются Гаяна Хачатрян из Москвы, Наталья Александрова из Тюмени, Галина Полуянова из Сургута, Макс Юдин из Екатеринбурга, а также Вано Сидамашвили из Грузии, Елисавета Илларионова и Яра Хассан из Беларуси и гость из Бразилии Фил Зак.

"Я очень жду на нашей большой сцене конкурсантов, которых увидел в шоу "Народный кастинг", проходившем в пяти городах. За них, наверное, как-то отдельно болею, переживаю, потому что они запомнились. И хочется, чтобы они выступили не хуже и удивили нас вновь", - отметил член жюри Олег Влади.