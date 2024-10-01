Александр Моор открыл Тюменский цифровой форум "Инфотех - 2024"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XVII Тюменский цифровой форум "Инфотех -2024" официально стартовал в технопарке 23 октября. Участие в церемонии открытия принял глава региона Александр Моор.

Приветствуя участников, губернатор подчеркнул, что достижение технологического лидерства - один из основополагающих приоритетов на ближайшие десятилетия.

"Мы живем в эпоху стремительных преобразований. Сегодня интеграция цифровых технологий по различным сферам жизни, экономики приобретает ключевое значение. Наша страна ставит перед собой новые национальные цели. Правительство Российской Федерации принимает решения, которые способствуют созданию благоприятной инновационной среды и поддержки проектов в сфере высоких технологий, в том числе и технологии искусственного интеллекта", – сказал Александр Моор.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в феврале 2024 года подписал указ, обновляющий национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Обновленная стратегия стала ответом на вызовы современности и нацелена на укрепление позиций России в области искусственного интеллекта. Она включает в себя стимулирование научных исследований, развитие компетенций и человеческого капитала в этой сфере, использование технологий искусственного интеллекта в разных отраслях.

"Для обеспечения ведущей роли России в разработке и применении новых технологий необходимо объединение усилий власти, бизнеса и общества. Последние годы Тюменская область активно наращивает темпы внедрения цифровых инноваций и достигает заметных результатов. Благодаря технологиям искусственного интеллекта нам удалось значительно оптимизировать процессы, в том числе и в государственном управлении", – обозначил глава региона.

Тюменская область входит в топ регионов с наиболее высоким уровнем цифровой зрелости. В 2023 году впервые сквозной темой специализированного форма "Инфотех" стал искусственный интеллект. В этот раз ее обсуждение продолжится с учетом трендов. На форум приглашены ведущие эксперты, специалисты в сфере искусственного интеллекта. Они поделятся опытом и знаниями.

Традиционно в здании технопарка в дни работы форума действует выставка. На ней демонстрируются перспективные разработки и методы их внедрения в основные сектора экономики. Кроме того, в рамках форума предусмотрена обширная спортивная программа. В частности, это фиджитал-соревнования, а также состязания по спортивному программированию.

Александр Моор пожелал участникам форума эффективного взаимодействия и продуктивных дискуссий. "Пусть результаты работы форума внесут свой вклад в развитие научно-технического потенциала Тюменской области и станут катализатором прогресса применения технологий искусственного интеллекта и в нашем регионе, и по всей стране", – добавил он.

Также на открытии гостей и участников форума приветствовал первый заместитель председателя Совета Федерации, врио секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимира Якушева. В своем видеообращении он отметил, что "Инфотех" объединил экспертов из разных регионов, тех, кто напрямую влияет на развитие отечественных технологий искусственного интеллекта.

"Одна из главных задач, которую обозначил президент – технологии должны развиваться на пользу людям. Для этого предстоит "настраивать" законодательство. Тема регулярно звучит в Совете Федерации. Нужны понятные, прозрачные и эффективные правила развития и использования технологий, чтобы минимизировать административные барьеры, с одной стороны, и обеспечить защиту прав граждан – с другой. Этим темам будет посвящен круглый стол партийного проекта "Единой России" – "Цифровая Россия". Уверен, мы наметим оптимальные пути решения актуальных для IT-отрасли, экономики, и в целом российского общества задач", – сказал Владимир Якушев.

Он поблагодарил организаторов за то, что на форуме нашлось место активностям, связанным со специальной военной операцией. Пройдут благотворительный матч по хоккею в поддержку СВО и патриотический проект "Письмо солдату".

Подробная программа форума представлена на сайте.

Инна Пахомова