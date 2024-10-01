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В Тобольском районе изготавливают окопные свечи с сосновыми шишками

Общество, 19:12 24 октября 2024

Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

Новую технологию изготовления окопных свечей осваивают волонтеры Тобольского района - они добавляют в парафин сосновные шишки.

Первыми метод опробовали активисты добровольческого штаба "Свеча". "Такие изделия дольше горят, дают больше света и практические не дымят. Шишки собираем всем селом, подключились даже дети", - рассказала глава Кутарбитского сельского поселения Светлана Каммерцель.

Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

Опыт переняли соседи из других населенных пунктов. Так, в д. Хмелевой по просьбе серебряных волонтеров на сбор шишек вышли местные школьники вместе с главой поселения Сергеем Емельяновым.

Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

Тобольскую методику заливания блиндажных свечей взяли на вооружение волонтеры Уватского района. Первые изделия с шишками добровольцы из Кутарбитки презентовали на встрече активистов местных первичных отделений. Для фронта они отлили уже 1 тыс. 392 свечи.

Администрация Тобольского района призывает всех неравнодушных делиться своим уникальным методом помощи бойцам СВО. Лучшие практики будут тиражированы на территории всех сельских поселений, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

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# волонтеры , добровольцы , СВО , Тобольский район , Уватский район

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