Сложную операцию на сосудах провели в Тобольске пациенту с трофической язвой

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Сложную операцию по восстановлению кровоснабжения нижней конечности успешно выполнили сосудистые хирурги Областной больницы №3 Тобольска Самандар Бозоров и Максим Щукин. Пациенту с многолетней трофической язвой на фоне сахарного диабета провели аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование.

Мужчина поступил с критической ишемией нижней конечности, вызванной атеросклеротическим поражением бедренной и подколенной артерий. Это состояние не только вызвало сильные боли, но и стало причиной развития язвы, которая не заживала на протяжении нескольких лет.

Операция заключалась в использовании собственной вены пациента, взятой с другой ноги, для создания обходного пути вокруг закупоренной артерии, что позволило восстановить нормальный кровоток.

Уже спустя неделю после хирургического вмешательства наблюдалось заметное заживление трофической язвы. Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает, сообщает пресс-служба медучреждения.