Неизвестное о тюменском крае обсудят на заседании краеведческого клуба

| Фото: группа Краеведение Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа Краеведение Тюменской области ВКонтакте

Заседание краеведческого клуба "Тюменская старина" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 29 октября в 11 часов. Тема — "Тюменский край: известный и неизвестный".

Проект "Тюменская старина" — цикл встреч с краеведами, которые знакомят участников со своими исследованиями, открытиями и новыми книгами. К участию приглашают всех горожан и любителей краеведения.

Возрастное ограничение: 16+.