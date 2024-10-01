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Неизвестное о тюменском крае обсудят на заседании краеведческого клуба

Общество, 13:15 27 октября 2024

группа Краеведение Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа Краеведение Тюменской области ВКонтакте

Заседание краеведческого клуба "Тюменская старина" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 29 октября в 11 часов. Тема — "Тюменский край: известный и неизвестный".

Проект "Тюменская старина" — цикл встреч с краеведами, которые знакомят участников со своими исследованиями, открытиями и новыми книгами. К участию приглашают всех горожан и любителей краеведения.

Возрастное ограничение: 16+.

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