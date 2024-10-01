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В Тюменской области отмечают день рождения Конька-горбунка

Общество, 15:53 28 октября 2024

t.me/Glava_Ishim

День рождения Конька-горбунка отмечают 28 октября. Этот необычный праздник появился в 2019 году благодаря решению детского собрания Тюменской области, сообщил глава ишима Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Сегодня Ишимский музейный комплекс имени Петра Павловича Ершова радует жителей и гостей города кукольным спектаклем "Конёк-горбунок" с интерактивной программой и мастер-классами. Праздничные мероприятия ко дню рождения сказочного персонажа продлятся несколько дней не только в Ишиме, Тобольске и Тюмени, но и на родине автора, в селе Ершово", - уточнил он.

Сказка впервые вышла отдельным изданием в октябре 1834 г. Произведение переведено на более чем 30 языков и продолжает издаваться. Кстати, самая большая коллекция изданий экспонируется в ишимском музее Петра Ершова.

"Для Ишима Конёк-Горбунок не просто сказочный персонаж, это целая история, на которой выросло не одно поколение земляков. Сказка продолжается благодаря поддержке регионального отделения "Единой России" в рамках партийного проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конёк-горбунок"", - добавил Федор Шишкин.

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# Федор Шишкин

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