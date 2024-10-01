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Антинаркотический форум #ВЫБЕРИСЕБЯ пройдёт в Тюмени

Общество, 18:38 30 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Городской антинаркотический форум #ВЫБЕРИСЕБЯ пройдёт в Тюмени 31 октября.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации города, к участию приглашают родителей и специалистов учреждений системы профилактики.

В 2024 году форум состоится на базе Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), а также на площадке Центра "Дзержинец" (ул. Ленина, 71).

Запланированы пленарное заседание с участием приглашённых гостей и работа площадок. Организаторы - департамент по спорту и центр "Дзержинец" при поддержке штаба проекта "Навигаторы детства".

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# профилактика наркомании

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