Тюменцы смогут сдать старые автомобильные шины у торгового центра "Кристалл"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пункт бесплатного приема отработанных автомобильных шин начнет работу на территории парковки торгового центра "Кристалл" 2 ноября.

Организаторами акции выступили ТРЦ "Кристалл" и управа Восточного округа Тюмени.

"Прием осуществляется для шин легковых автомобилей исключительно от физических лиц. Каждый человек может сдать до восьми единиц. Важно отметить, что шины от спецтехники и шины с шипами к приему не допускаются", - сообщили в администрации Тюмени.

Прием продлится по 12 ноября. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 510-296.