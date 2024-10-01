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Тюменцы смогут сдать старые автомобильные шины у торгового центра "Кристалл"

Общество, 20:23 31 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пункт бесплатного приема отработанных автомобильных шин начнет работу на территории парковки торгового центра "Кристалл" 2 ноября.

Организаторами акции выступили ТРЦ "Кристалл" и управа Восточного округа Тюмени.

"Прием осуществляется для шин легковых автомобилей исключительно от физических лиц. Каждый человек может сдать до восьми единиц. Важно отметить, что шины от спецтехники и шины с шипами к приему не допускаются", - сообщили в администрации Тюмени.

Прием продлится по 12 ноября. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 510-296.

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# автомобилисты , шины

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