Для жителей дачных обществ "Звенящие кедры Тюмени" и "Лето-Парк" пустят два автобуса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Транспортное обслуживание ДНП "Звенящие кедры Тюмени" и КП "Лето-Парк" будет организовано автобусами № 38 ""Звенящие кедры" — Дом обороны" с 1 ноября.

Жители указанных садовых товариществ смогут проехать до школы № 58, расположенного на улице Метелевской, а также социальных объектов в районе Дома обороны.

"Схемой предусмотрено движение автобуса №38 по следующим улицам: Центральной, Полевой, Ямской, Льва Толстого, Луначарского, подъездам к садовое общество "Звенящие кедры", садовое общество "Ривьера", проезду Воронинские горки", - сообщили в администрации города.

По маршруту запустят два автобуса малого класса вместимости до 19 пассажиров. Специалисты МКУ "Тюменьгортранс" будут мониторить наполняемость транспортных средств. При необходимости они рассмотрят вопрос увеличения класса вместимости автобусов.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт".