12 машин отправили из Тюмени в зону СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 машин для бойцов в зону спецоперации отправил Народный фронт совместно с федеральными ведомствами с тюменского железнодорожного вокзала 2 ноября. Это четвертый эшелон специального "Автопоезда" проекта "Все для Победы".

"Здесь неиспользуемые транспортные средства органов федеральной власти. Надо отдать должное, что сотрудники перед тем, как сдать нам автомобили, приводят их в порядок. Кроме этого, практически в каждом из них положено по два комплекта колес, какие-то дополнительные запчасти. Один водитель у нас вообще прощался с машиной, как с родной. Рассказал нам про нее все, и что ремонтировал в ней, и что менял. Он надеется, что она верой и правдой послужит нашим бойцам", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель "Народного фронта" Тюменской области Роман Чуйко.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военнослужащим отправили газели, КамАЗы и легковые авто. Это конфискованная техника, а также машины, которые отдали региональные организации и федеральные ведомства – тюменская таможня, региональное отделение Банка России, управления Росреестра, Росздравнадзора, Россельхознадзора, Тюменский район. К примеру, Росимущество передало три грузовика, которые ранее мошенники использовали для кражи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе. Их отремонтировали и переделали под нужды бойцов курсанты ТВВИКУ.

"От нас в последующем будет еще семь машин высокой проходимости. Сейчас их проверяем на наличие дефектов, повреждений, работоспособность. После этого передадим все Народному фронту, чтобы наши бойцы выполняли задачи специальной военной операции", – добавил руководитель межрегионального территориального управления Росимущества по Тюменской области, ЯНАО, ХМАО-Югре Сергей Лейбенков.

Перед отъездом технику освятил и благословил в путь священник.

Весь груз доставят железнодорожным транспортом в Ростов-на-Дону в течение 10-14 дней. В городе его встретят представители регионального отделения "Народного фронта", которые в дальнейшем отдадут машины в воинские подразделения.

Отметим, всего с начала проекта "Автопоездом" отправлено около 40 единиц техники.

Виктория Макарова